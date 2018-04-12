واشنطن تؤكد دعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

دانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة إطلاق صواريخ حوثية على المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها حق المملكة في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات.



وقال بيان للخارجية الأميركية صدر ليل الأربعاء الخميس: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الحوثي الذي وقع اليوم على الرياض".

واعترض الدفاع الجوي السعودي ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه الرياض نجران وجازان.

كما أعلن التحالف العربي إسقاط طائرة حوثية من دون طيار حاولت استهداف مطار أبها، وتدمير طائرة مسيرة أخرى في جازان.

وأكد التحالف أن الطائرة الحوثية تحمل البصمات الإيرانية، متوعدا برد حاسم على الميليشيات الحوثية.



وقالت الخارجية الأميركية:" نحن ندعم حق شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات، التي يغذيها نشر النظام الإيراني الخطير للأسلحة وأنشطة عدم الاستقرار في المنطقة".

وأوضحت الخارجية أن استمرار هجمات الحوثيين على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالحل السياسي في اليمن.



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