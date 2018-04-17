البرلمان المصري يقر قانون مصادرة أموال الإرهابيين

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( وكالات )

أقرَ مجلسُ النواب المصري قانوناً لتنظيم التحفظ والتصرف بأموالِ الجماعاتِ الإرهابية في خطوةٍ تستهدف تجفيفَ منابعِ تمويل تلك الجماعات وخاصةًً تنظيم الإخوان.

جاء التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال جلسة عامة لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وينص مشروع القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية".

وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويصبح القانون الذي أقره البرلمان ساريا، بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

وكان القضاء المصري حظر جماعة الإخوان واعتبرها إرهابية في 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية.

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