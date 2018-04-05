لعبة الحوت الأزرق تتسبب في انتحار ابن برلماني مصري سابق

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شكل اقدام نجل البرلماني المصري السابق حمدي الفخراني على الانتحار شنقا صدمة في الشارع المصري.

وبعد أن تبين من المعاينة الأولية قيام الشاب (خالد 18 سنة) بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة، فجرت شقيقته الدكتورة ياسمين الفخراني، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أعلنت أن سبب انتحار شقيقها خالد الاثنين، هو لعبة الحوت الأزرق.

هذه اللعبة القاتلة تستهدف المراهقين والشباب وتشجعهم على إيذاء أنفسهم بطرق استفزازية. وعلى الرغم من التحذيرات، هناك إقبال مفاجئ من الأطفال والمراهقين علىيها حول العالم.

للمراهقين فقط.. إحذروا لعبة "الحوت الازرق"!

ولعبة الحوت الأزرق تدور حول "مشرف" يقود اللاعبين ويقدم تحديات لهم، وتتمثل العقبة النهائية في اللعبة في أن ينتحر المشارك، على أن تبدأ التحديات بطلبات بريئة مثل رسم حوت على قصاصة من الورق.

بعد ذلك يرسل المشرف إلى اللاعب 50 تحديا يجب خوضها يوميا، ويتم اختتام اللعبة بتحدي الانتحار، ولا يسمح للمشتركين بالانسحاب، وإلا يتم تهديدهم بقتلهم مع أفراد أسرهم، ما ترتب عليها حوادث "غير متوقعة" وانتحار بعض الأطفال المراهقين.

وفي حين أن العديد من وسائل الإعلام حذرت من هذه اللعبة القاتلة إلا أن العديد من المراهقين لا يزالون يلعبونها بالسر.

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