الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)



قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس ان مليونا ومئة الف ليبي في حاجة لمساعدات انسانية مؤكدة حاجتها الى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.

وجاء في بيان عن المنظمة صدر الخميس في تونس ان "1,1 مليون ليبي يحتاجون الى مساعدات انسانية" من نازحين ولاجئين اضافة الى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد.

وكشفت المنظمة انها في حاجة الى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج وتقديم المساعدة الانسانية والاحاطة باللاجئين والنازحين.

وبحسب احصاءات المنظمة في الشهرين الاخيرين هناك اكثر من 165 الف نازح داخل ليبيا في حين تمكن 341 الف ليبي من العودة الى منازلهم. كما يوجد في ليبيا 51,5 الف مهاجر.

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