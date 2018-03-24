مغادرة الدفعة النهائية من مهجري حرستا نحو إدلب

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (وكالات)



انتهت في وقت متأخر من مساء الجمعة أول عملية إجلاء لمئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية التي تتعرض منذ 18 شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام السوري.

وأعلنت وسائل اعلام النظام ان مدينة حرستا في الغوطة الشرقية المحاصرة باتت "خالية" من مقاتلي الفصائل المعارضة بعد خروج حافلات تقل دفعة ثانية من مئات المقاتلين والمدنيين باتجاه شمال غرب البلاد.

وأورد اعلام النظام اكتمال عملية إخراج المسلحين مع عائلاتهم من حرستا باتجاه إدلب وبذلك تكون حرستا خالية من وجود المسلحين.

وإلى جانب حرستا، أعلن التوصل إلى اتفاق يبدأ تنفيذه صباح السبت، ويقضي بإخراج المقاتلين الراغبين وعائلاتهم من الجيب الذي يسيطر عليه فصيل فيلق الرحمن جنوب الغوطة.

وتم التوصل إلى اتفاق إثر "مفاوضات مباشرة مع الروس"، وفق فصيل فيلق الرحمن.

وبعد اتفاقي حرستا والجنوب، لا يزال مصير مدينة دوما شمالا التي يسيطر عليها "جيش الإسلام"، الفصيل الأقوى في الغوطة، غير معروف مع استمرار المفاوضات فيها مع الجانب الروسي.



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