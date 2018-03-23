37 قتيلاً مدنيا بغارات على عربين السورية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل 37 مدنياً في قصف روسي استهدفَ بلدة َ عربين في الغوطةِ الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مديرُ المرصد إن القصفَ الروسي بالغاراتِ والقنابل ِ الحارقة تسببْ بقتلِ المدنيين في الأقبيةِ حرقاً واختناقاً، مشيراً إلى أن فِرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم سوى في وقتٍ لاحق خلال الليل ِ وفجر الجمعة.

وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن منقذين سوريين وجماعة تراقب الحرب قالوا إن 37 شخصا قتلوا في غارات جوية في بلدة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.

وقال فيلق الرحمن، أحد أكبر ثلاثة فصائل في المنطقة مترامية الأطراف، إن هجمات النظام السوري المكثفة استهدفت المنطقة التي يسيطر عليها الخميس.

وقال منقذون يعرفون باسم الخوذ البيضاء إن الخسائر جاءت من غارة جوية ضربت ملجأ تحت الأرض في بلدة عربين.

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