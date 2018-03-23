النظام السوري يعلن التوصل لاتفاق إجلاء جديد بالغوطة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن اعلامُ النظام السوري التوصلَ إلى اتفاق إجلاءٍ ثان في الغوطة الشرقية، يتعلقُ بالبلدات الجنوبية الواقعةِ تحت سيطرة فصيل "فيلق الرحمن".

وأورد اعلام النظام أن الاتفاقَ يقضي بنقلِ نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وأسرِهم من زملكا وعربين وعين ترما، فضلاً عن أجزاءٍ من حي جوبر الدمشقي، وذلك بعد تسليمِ السلاحِ الثقيل والمتوسط وخرائطِ الأنفاق.

ومن المتوقع أن يتجه هؤلاء إلى الشمال السوري كما في كافة اتفاقات الإجلاء السابقة التي شهدتها سوريا. وكان فصيل فيلق الرحمن أعلن الخميس عن وقف لإطلاق النار في مناطق سيطرته جنوب الغوطة لفتح المجال أمام "مفاوضات نهائية" للتوصل إلى حل ينهي "المعاناة".

وقتل ليلاً في مدينتي زملكا وعربين أكثر من 50 شخصا جراء قصف عنيف استهدفهما، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث عن استخدام طائرات روسية لـ"قنابل حارقة".

ويأتي الإعلان عن الاتفاق، في وقت تتواصل فيه عملية إجلاء مقاتلي حركة أحرار الشام ومدنيين من مدينة حرستا المعزولة في غرب الغوطة الشرقية. وكانت وصلت دفعة أولى من 1580 شخصاً بينهم أكثر من 400 مقاتل معارض ليلاً إلى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وكما حصل في اليوم السابق، بدأت حافلات بالتجمع تباعاً في منطقة تماس بين الطرفين عند أطراف حرستا بانتظار اكتمال القافلة قبل أن تنطلق باتجاه إدلب، وفق مراسل لفرانس برس في المكان.

وتشن قوات النظام منذ 18 فبراير هجوماً عنيفاً على الغوطة الشرقية، بدأ بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري سيطرت خلاله على أكثر من ثمانين في المئة من هذه المنطقة.

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