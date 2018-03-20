داعش يحتل حي القدم وعشرات القتلى من النظام

أخبار الآن | دمشق - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال المرصدُ السوري لحقوق الإنسان إن ستةًً وثلاثين من قواتِ النظام قُـتلوا خلال اشتباكاتٍ عنيفة في حي القدم جنوبي دمشق.

وأوضح المرصد أن تنظيمَ داعش تمكن من احتلالِ الحي بعد أسبوعٍٍ من إجلاء مقاتلين من هيئةِ تحرير الشام وفصيلٍ آخر مع اسرهم بِموجبِ اتفاقٍ سابق مع النظام .



وكانت قواتُ النظام قد بَسطت سيطرتها الكاملة على حي القدم الأسبوع الفائت بعد خروج مقاتلين من هيئة تحرير الشام .

ولفت المرصد إلى أن عناصر التنظيم كان لهم تواجد محدود في الحي قبل سيطرة النظام عليه منتصف الأسبوع الماضي إثر عملية الإجلاء.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة تجري في القسم الجنوبي من دمشق، إثر هجوم مسلحي داعش من حي الحجر الأسود وأطراف مخيم اليرموك، على حي القدم.



وكان داعش قد شن هجوما عنيفا على حي القدم عام 2015 أفضى إلى احتلاله حينها للمنطقة بعد تمدده في حي العسالي جنوب دمشق

وسمح ذلك الاحتلال في حينه للتنظيم بالتواجد على بعد 3 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق والإشراف على الأحياء الواقعة على طريق درعا-دمشق والذي يعد خط الإمداد الرئيس للنظام في درعا.

الجدير بالذكر أن حي القدم محاط بأراض يسيطر عليها النظام من جانب، وأخرى يحتلها تنظيم داعش من الجانب الآخر.

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