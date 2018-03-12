ضربات جوية للتحالف العربي تقتل 70 مسلحا حوثيا في اليمن

أخبار الآن |الحديدة - اليمن - (وكالات)

قتل أكثر من 70 فردا من ميليشياتِ الحوثي الإيرانية جراءَ غاراتٍ لمقاتلاتِ التحالف العربي، استهدفت تجمعات ومواقع وآليات عسكرية في مناطق مختلفة من الساحلِ الغربي وفقَ ما أفادت مصادرُ عسكرية وطبية يمنية

وطالَ القصفُ الجوي مواقعَ وتجمعات الميليشيات في وادي زبيد والجراحي، بالإضافةِ إلى تدميرِ مواقع عسكرية للحوثيين داخلَ مطارِ الحديدة.

ونقلت الميليشيات الحوثية بعض جثث قتلاها إلى مستشفى العلفي العسكري بالحديدة، والبعض الأخر إلى محافظة إب.

وتصاعدت، في نهاية فبراير الماضي، حدة الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد معاقل الميليشيات الإيرانية في الحديدة.

وتخوض قوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على جبهة الساحل الغربي (محافظة الحديدة)، حيث حققت انتصارات عدة، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

الى ذلك أغارت طائرات التحالف العربي في وقت سابق على مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيات في الجبال التي تفصل بين مديريتي ناطع والملاجم في المحافظة.

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