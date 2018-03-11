عملية "السيل الجارف" في أبين تنجح في دحر القاعدة

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

انتهت عملية السيل الجارف في اليمن، بنجاح قواتِ الحزام الأمني والتدخلِ السريع في محافظة أبين، في السيطرة الأمنية على مديريةِ المَحفد ووادي حَمارا ودحرِ مسلحي تنظيم القاعدة.

وشرعت قواتُ الحزام الأمني في إقامةِ نقاطِ تفتيش ومواقعَ أمنيةِ لحفظِ أمن واستقرار المديرية.

وجرت عملية "السيل الجارف" في اليمن، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت قوات الحزام الأمني التي تدربت على يد قوات التحالف العربي قد داهمت أوكار مسلحي القاعدة في معقلهم الرئيسي بالمحفد وتمكنت من مصادرة الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر .

وأسفرت عملية السيل الجارف عن مقتل القيادي في القاعدة أبو محسن باصبرين كما جرى أسر 5 من عناصر التنظيم المتطرف.

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