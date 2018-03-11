الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في رازح بصعدة

أخبار الآن | عدن - اليمن (وكالات)

تمكنَ الجيشُ الوطني اليمني مسنوداً من قوات التحالف، من تحريرِ مساحاتٍ واسعة في مديرية رازح شمالَ غربي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة ضدَ الميليشيات الحوثية.

مسؤولٌ عسكري اكد أن أكثر من 30 مسلحاً من الحوثيين لقوا مصرعهم خلالَ اليومين الأخيرين في جبلِ القد ومركزِ المديرية إثر غارات لطيران التحالف، استهدفت تعزيزات ومقر عمليات ميليشيا الحوثي في رازح، فيما قتل بعض عناصر الميليشيا في عمليات قنص ومعارك مع الجيش الوطني.

وقال هشام إن العملية العسكرية لا تزال مستمرة ضد الميليشيات حتى تطهير المديرية منها، رغم استماتة عناصرها في الدفاع عنها، حيث دفعت بالمئات منهم لمحاولة إيقاف تقدم قوات الجيش.

ولفت هشام إلى أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على مناطق "الازهور و الحجلا وقرية بني معين والحنكة وقلة فراس"، مشيراً إلى أن قوات الجيش باتت على مشارف مركز مديرية رازح وسط تهاوٍ لمواقع الميليشيات.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري مقتل «16 انقلابيا، بينهم قيادي ميداني شمال مديرية نهم في معارك تمكنت في قوات الجيش الوطني من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم».

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن المصدر قوله إن «قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيات الانقلابية إلى كمين محكم شمال مديرية نهم، بينما كانت تحاول التسلل إلى مواقع أبطال الجيش شمال سلسلة جبال يام باتجاه الجوف».

وأوضح أن «أهمية تحرير هذه المواقع، تكمن في أنها تقطع خط إمداد الميليشيات الحوثية الموجودة غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولات الميليشيات التسلل إلى مواقع الجيش»، مشيرا إلى أن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية شمال منطقة ضبوعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات».

وتخوض قوات الجيش الوطني معركة استنزاف طويلة ضد الميليشيات الانقلابية في سلسلة جبال يام شمال مديرية نهم، تكبّدت خلالها الميليشيات مئات القتلى والجرحى خلال الأسابيع الماضية، ناهيك بخسائرها في المعدات القتالية.

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