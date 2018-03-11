خسائر جديدة للحوثيين وسيطرة على مواقع شمالي نهم

أخبار الآن | صنعاء - اليمن

أكدت مصادر عسكرية يمنية قتلَ القوات الشرعية ستةَ عشر متمرداً من الحوثيين منهم قيادي وتمكنها من السيطرةِ على مواقع جديدة شمالي مديرية نهم شرقِ العاصمة صنعاء، وقالت المصادر، إن القواتِ الحكومية تمكنت من تحريرِ عددٍ من التِباب المطلة على الخطِ الترابي القادم من الجوف باتجاهِ مديريةِ نهم.

وتكمن أهمية تحرير هذه المواقع في أنها تقطع خط إمداد المليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش.

اقرأ أيضا:

حكومة اليمن تستنكر اختطاف موظفين تابعين للأمم المتحدة بصنعاء