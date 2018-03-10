قرقاش: على تركيا مراعاة واحترام سيادة الدول العربية

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ، أنور قرقاش، تركيا إلى مراعاة واحترام سيادة الدول العربية، عاداً أن دعم بعض الحركات المؤدلـَجة لا يمثل توجهاً عقلانياً من قِبل الإدارة التركية.

وقال قرقاش في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر إن أنقرة مطالـَبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامِها .. وأكد على أن دول الجوار يجب أن تُميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير .

وأضاف في تغريدة لاحقة: "العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة..

كما أوضح قائلاً: "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية، وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".



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