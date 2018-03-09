قرقاش: ثقل السعودية كان بارزا في زيارة لندن التاريخية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (تويتر)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش ، على أن دورَ السعودية المحوري كان بارزاً في الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

وقال الوزير الإماراتي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ثقل السعودية ودورَها المحوري كان بارزا في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن نجاح الرياض هو نجاح للعرب، و ان رؤية التجديد والوسطية تضيف إلى أهمية الدور السعودي وتعززه."

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان التي بدأت الأربعاء إلى بريطانيا حيث التقى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لاقت ترحيباً بريطانياً واسعاً.

وقد تم خلال الزيارة التي تنتهي اليوم الجمعة، توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وغيرها.

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرى فيها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، حيث تم بحث الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأكد ولي العهد السعودي أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات، هذا وقد تناولت المباحثات أيضا الملفات الساخنة في المنطقة العربية

وأعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتيريزا ماي اتفقا الأربعاء على أهمية مواجهة تدخلات_إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

اقرأ أيضا:

الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي بالأزهر بعد ترميمه

الأمير محمد بن سلمان: نحارب الإرهاب من أجل الاستقرار