قاض لبناني يطالب بإعدام مغتصب وقاتل موظفة السفارة البريطانية

أخبار الآن | بيروت - لبنان- (رويترز)

كشفت وثائق محكمة لبنانية، الخميس، أن قاضيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل ريبيكا دايكس التي كانت تعمل بالسفارة البريطانية، في بيروت، في ديسمبر الماضي.

وحدد حنا بريدي، قاضي التحقيق في دائرة جبل لبنان حيث وقعت الجريمة، لائحة اتهامات بحق طارق حوشية، وهو سائق في خدمة أوبر اتهم باغتصاب دايكس وقتلها في الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر.

وبموجب لائحة الاتهام، أقر حوشية باغتصاب وخنق دايكس التي كانت في الثلاثين من عمرها وتعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية.

ودعا بريدي إلى إنزال عقوبة الإعدام بحوشية. وعادة ما يدعو قضاة التحقيق في لبنان لتوقيع عقوبة الإعدام في قضايا القتل، لكن البلاد أوقفت العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي ولم تطبقها منذ عام 2004، حسب ما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأقيمت مراسم تأبين لدايكس في بيروت، يوم الأربعاء. وقالت السفارة البريطانية إن لندن ستقدم منحة سنوية باسم دايكسل لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.

وأقامت أسرتها مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.

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