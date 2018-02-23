الكويت: مجازر الغوطة استمرت لأن مرتكبيها أمنوا العقاب

أخبار الآن | كويت العاصمة - الكويت (وكالات)



دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدعم القرار الكويتي السويدي بشأن الهدنة في سوريا

واضاف في جلسة طارئة لمجلس الأمن، بأن ما زاد الوضع سوءً ا في الغوطة هو ضمان المرتكبين عدم محاسبتهم.

ما أن إجتمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد بشأن هدنة في غوطة دمشق الشرقية، حتى بدأت روسيا بفرض مطالب أدت في النهاية إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار.

ومع بداية إجتماع مجلس الأمن، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك إن مكافحة الإرهاب في سوريا لا تبرر قتل المدنيين، مضيفا في جلسة مجلس الأمن أن قوات الأسد استهدفت مواقع مدنية بالبراميل المتفجرة.

بدورها وصفت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كيري الوضع في الغوطة الشرقية بالجحيم، مؤكدة أن بلادها ستصوت لصالح مشروع القرار بخصوص فرض هدنة انسانية في الغوطة وجميع أنحاء سوريا.

من جهته دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صُباح خالد الحَمَد الصُباح الدول الأعضاء لدعم القرار الكويتي السويدي بشأن الهدنة في سوريا، واضاف في جلسة طارئة لمجلس الأمن، بأن ما زاد الوضع سوءً في الغوطة هو ضمان المرتكبين عدم محاسبتهم.



أما المندوب الروسي فأعلت رفض بلاده لرفض القرار بشأن الهدنة مشيرا الى عدم وجود ضمانات من أي طرف للامتثال لوقف إطلاق النار.



من جهته هدد وفد النظام لدى الأمم المتحدة بأن مصير الغوطة الشرقة وإدلب سيكون مثل مصير حلب





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