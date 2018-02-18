واشنطن تضع النظام السوري في خانة كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

اذا لوحت الولايات المتحدة بضربة انتقامية جديدة ضد النظام السوري، قائلة على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي هربرت ماكماستر، إن الصور تظهر بوضوح تام أن النظام السوري يواصل استخدام أسلحة كيماوية، وشددت على أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي النظام السوري.

طغى الملف السوري على اليوم الثاني من مناقشات مؤتمر الأمن في ميونيخ، ولفتت دعوة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي هربرت ماكماستر، إلى محاسبة النظام السوري . وهدد المسؤول الأمريكي النظام السوري بمزيد من الضربات الانتقامية، ردا على استخدام أسلحة كيماوية في المعارك بسوريا.

وقال ماكماستر في مؤتمر ميونيخ للأمن ان الصور تظهر بوضوح تام أن النظام يواصل استخدام أسلحة كيماوية، مشيرا الى انه قد حان الوقت لجميع الدول أن تحمل النظام السوري ، مسؤولية ذلك. وأعاد ماكماستر إلى الأذهان تنفيذ الولايات المتحدة، هجوماً بالصواريخ الموجهة على قاعدة الشعيرات الجوية في أبريل 2017، رداً على استخدام أسلحة كيماوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب. ورغم نفي النظام وموسكو استخدام قواته أسلحة كيماوية في المعارك، يفيد ناشطون وموظفو إغاثة، بأن قوات النظام استخدمت منذ مطلع 2018، غاز الكلور أكثر من مرة في محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.ولم يحدد مكماستر الروايات أو الصور التي أشار إليها.

ولم يذكر ماكماستر ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط بالتحديد لهجوم انتقامي جديد ووضع ماكماستر سوريا في الخانة نفسها مع كوريا الشمالية لناحية الدول التي تستخدم أسلحة ممنوعة

و كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن فرنسا ستوجه ضربات إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين في الصراع السوري مما يعد انتهاكا للمعاهدات الدولية لكنه لم يصل بعد إلى دليل على حدوث ذلك.

ونفى النظام السوري مرارا ستخدامه الأسلحة الكيماوية وقال إنه لا تستهدف سوى المسلحين والمتشددين.

وقصفت قوات النظام السوري منطقتي محافظة إدلب و الغوطة الشرقية بريف دمشق هذا الشهر وهما من بين آخر المناطق الرئيسية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.

بدورهاأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشهر الجاري, عن فتح تحقيق باستخدام أسلحة كيميائية بسوريا, معربةً عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة التي تتحدث عن مزاعم حول استخدام تلك الأسلحة.

وعرقلت روسيا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية مكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

معنا من أبو ظبي محمد صبرا محام وقانونـــي

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