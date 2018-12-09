السلطات المغربية تفكك شبكة إجرامية دولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات المغربية السبت سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في تجارة المخدرات بين المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن إجراءات التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية أدت إلى ضبط شاحنة محملة بنحو طن وأربع كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وزورقين مطاطيين، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع.

وأضاف ان السلطات أوقفت سبعة أشخاص بينهم مدير العملية وهو من ذوي السوابق الجنائية في الاتجار بالمخدرات.

وأوضح البيان أن المخدرات المضبوطة هربت بحرا من دولة لم يسمها في أمريكا اللاتينية وفرغت داخل المياه الإقليمية المغربية ثم نقلت على ظهر باخرة لصيد الأسماك نحو سواحل مدينة الجديدة المغربية.

وأكد البيان أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ارتباطات الشبكة الموقوفة بشبكات إجرامية محتملة داخل المملكة أو خارجها.

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