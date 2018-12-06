انطلاق مشاورات السلام اليمنية في ستوكهولم بحضور وفدي الشرعية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

انطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد،، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم.من جهته، استهل غريفث كلمته شاكراً السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء. كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين.

وأشار إلى أن المحادثات ستتطرق إلى خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية. ياتي ذلك في حين أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية وزير الخارجية خالد اليماني، الاتفاق على إبعاد العدد الزائد من المشاركين في وفد الحوثي بمشاورات السويد،

وفي وقت سابق هدد المسؤول السياسي، والقيادي في ميليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة, في حال عدم توصل المحادثات التي تبدأ اليوم في السويد إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني. في حين، جدد وفد الحكومة اليمنية إلى المحادثات، تمسك الشرعية بإخلاء مدينة الحديدة من الميليشيات.

من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الكاتب و الباحث السياسي دكتور عبدالملك اليوسفي

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