الحوثيون يمنعون خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية منعت قافلة مساعدات إغاثية من الخروج من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، في تعنت واضح من الحوثيين وإصرار على تعطيل اتفاق السويد.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القافلة الإغاثية تتبع إحدى منظمات الأمم المتحدة، وتبلغ حمولتها (32) طنا من الدقيق.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة، بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني.

وأضاف المتحدث أن الميليشيات الحوثية الإرهابية رفضت خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفضت تأمين الطريق الآمن إلى صنعاء، مما يمثل تعطيلا متعمد وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرار إصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما تم التوصل إليه في اتفاق السويد.

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