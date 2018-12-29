أطراف النزاع في اليمن تبدأ تطبيق بنود اتفاق الحديدة

أخبار الآن| ستوكهولم - السويد (متابعات)

قالت الأمم المتحدة، السبت، إنه جرى تنفيذ عدد من بنود اتفاق الحديدة الموقع مؤخراً في العاصمة السويدية، بعد أسبوع واحد من وصول بعثة المراقبة الأممية إلى اليمن.

وأكدت المنظمة الأممية أن أطراف النزاع في اليمن وافقوا على فتح الممرات الإنسانية المغلقة منذ سنوات.

وأشارت إلى أن طريق الحديدة - صنعاء سيكون أول الطرق المغلقة المقرَّر فتحها، وتليها طرق أخرى على مراحل، لكنها لم تُحدِد اسماء الطرق .

وأكدت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي بدأت إعادة انتشار قواتها بمدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وفقاً للخطة المتفق عليها في السويد.

بدورها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن المتحدث باسمها، يحيى سريع، أنهم بدؤوا منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الميناء.

وطالب "سريع" لجنة مراقبة الهدنة بإلزام قوات الحكومة وتحالف السعودية، بتطبيق التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق، "وخاصة الانسحاب من شرق المدينة وبقية الأجزاء الحرجة منها".

وقال قيادي لم تكشف وكالة "الأناضول" التركية عن هويته، اليوم، إنه جرى الاتفاق على دخول 12 سفينة تحمل مساعدات إغاثية إلى ميناء الحديدة، دون تفاصيل أخرى.

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(Getty Images Europe)

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