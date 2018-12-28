الاحتجاجات في السودان تدخل يومها العاشر

أخبار الان | الخرطوم - السودان (صحف)

تتواصل الاحتجاجات في السودان لليوم العاشر على التوالي، وسط توقعات بخروج متظاهرين عصر اليوم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وكان رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، وافق أمس على الطلب المقدم من العضو المستقل محمد عسيل، لاستدعاء وزير الداخلية، أحمد عثمان إلى البرلمان لمساءلته حول تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين، ما أدى إلى قتل بعضهم، في حين فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً لمعرفة من أطلق النار على المحتجين.

وكان وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة ارو، أعلن الخميس، أن حصيلة الاحتجاجات في بعض المدن بلغت خلال الأيام الماضية 19 قتيلا، بينهم اثنان من أفراد الأمن، إلى جانب 187 جريحا من القوات النظامية، و219 جريحا من المدنيين.

فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم عبدالرحيم، مساء الأربعاء، "عودة الهدوء التام إلى ولايات البلاد الـ 18"، مؤكداً أن "الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات، ولم ترد أي بلاغات عن أحداث شغب أو احتجاجات".

يذكر أن احتجاجات السودان انطلقت في 19 ديسمبر، وطالت 13 ولاية، تنديداً بالوضع المعيشي والاقتصادي، وارتفاع أسعار الخبز والوقود.





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