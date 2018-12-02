السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين 2020

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

أعلن البيان الختامى لقمة قادة دول مجموعة العشرين التى عقدت فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد فى اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة فى عام 2020

وقال البيان التى نقلته وكالة الأنباء السعودية واس:"نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة فى اليابان فى عام 2019 ، وفى المملكة العربية السعودية فى عام 2020".

كما انضمت السعودية للجنة الثلاثية "الترويكا" في مجموعة العشرين، والتي ترأسها اليابان بصفتها رئيس المجموعة لعام 2019، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق، والسعودية بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في عام 2020.

وحسب الوكالة، ثمنت السعودية جهود جمهورية الأرجنتين خلال رئاستها هذا العام للمجموعة، وما أحرزته من تقدم في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بمستقبل العمل، والبنية التحتية، واستدامة الغذاء، إلى جانب إيلائها اهتماماً خاصاً بقضايا تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي.

وشرعت السعودية في استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات المجموعة في عام 2020 منذ الإعلان عن موعد توليها للرئاسة خلال قمة هامبورغ عام 2017، وتضمن ذلك إنشاء " الأمانة السعودية لمجموعة العشرين "للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة السعودية لها ، وبلورة جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على أصعدة الاقتصاد العالمي والتنمية.

وستسعى المملكة للاستفادة من دورها المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي للمشاركة الفاعلة مع أعضاء المجموعة، والدول المدعوة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق توافق حيال السبل المثلى لمعالجة التحديات العالمية الحالية والمستجدة المؤثرة على الاقتصادات والمجتمعات في شتى أنحاء العالم. بحسب بيان الوكالة.

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