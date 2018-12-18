قوات سوريا الديمقراطية تطارد فلول داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواصل قوات سوريا الديمقراطية، قتالها ضد فلول داعش، حتى إنهاء وجود التنظيم شرق سوريا والقضاء على آخر جيوبه في المنطقة، حيث تمثل السيطرة على بلدة هجين، تطور هام في مسار طرد داعش من شرق سوريا. أبرز التطورات في سياق التقرير التالي..

بعد سيطرتها الكاملة على بلدة هجين .. تواصل قوات سوريا الديمقراطية، قتالها ضد فلول داعش، حتى إنهاء وجود التنظيم شرق سوريا والقضاء على آخر جيوبه في المنطقة. وتمثل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة هجين، علامة بارزة في محاولة طرد داعش من شرق سوريا منذ بدء العملية التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، في شهر سبتمبر الماضي.

وفي محاولة يائسة لاستعادة بعض النقاط التي خسرها في الأيام الماضية .. شن تنظيم داعش هجوما على مدينة هجين، في ريف دير الزور الشرقي، وحاول السيطرة على أجزاء من المدينة مستغلا سوء الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، لكن قوات سوريا الديمقراطية سرعان ما استعادت السيطرة على النقاط التي خسرتها وتخطط لمطاردة فلول التنظيم في جيوب بلدتي الشفاء وسوسة القريبتين من هجين.

ولا يزال التنظيم يسيطر على غالبية الجيب الأخير ويتحصن فيه مئات المقاتلين، حيث يلجأ تنظيم داعش إلى استراتيجيته المعتادة لإعاقة تقدم قوات سوريا الديمقراطية عبر زرع الألغام في كل الأنحاء. حيث يقاتل التنظيم بشراسة دفاعاً عن هذا الجيب الذي تحاصره قوات سوريا الديموقراطية منذ أشهر، بوصفه آخر معاقله على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

يذكر ان العملية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في العاشر من سبتمبر الماضي ، يشارك فيها نحو سبعة عشر ألف من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، يخوضون قتالاً ضد نحو ألفين من مقاتلي تنظيم داعش

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