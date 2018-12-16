مشروع قرار بريطاني يرحب بمشاورات السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعمل البعثة البريطانية بمجلس الأمن على مشروع قرار حول اليمن، سيشمل الترحيب وقد يُطرح للتصويت بعد يومين في حال اتفقت الأغلبية على النص.

ويسعى القرار إلى تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة، ومنحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد.

وأوضحت مصادر أن مجموعة الخبراء توافقت على مجموعة من الأهداف، أهمها منح المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية.

بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.

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