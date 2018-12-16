الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته الثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تخلى الرئيس العراقي برهم صالح عن الجنسية الثانية التي يحملها، التزاما بالدستور العراقي الذي يمنع ازدواجية الجنسية لمن يتقلد منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا في البلاد.

وانتُخب مجلس النواب العراقي، صالح، رئيسا للبلاد في 2 أكتوبر الماضي، بعد جولتين من الانتخاب تحت قبة البرلمان، بعد منافسة مع فؤاد حسن، من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتنص المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي على أنه يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".

وكان صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للرئاسة العراقية، وقد شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو من مواليد السليمانية عام 1960.

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