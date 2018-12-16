البدء بإعادة بناء جامع النوري والحدباء في الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وضعت السلطات المحلية في مدينة الموصل العراقية، الأحد، حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، وذلك بتمويل من دولة الإمارات.

وجاء ذلك ضمن احتفالية بسيطة في باحة المسجد، الذي قال الجيش العراقي خلال عملية تحرير الموصل، أن تنظيم داعش قام بتفجيره.

وكان جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخيين قد تعرضا للتدمير، في يونيو 2017، خلال معركة تحرير الموصل من التنظيم الإرهابي، وفقا لما ذكرت فرانس برس.

ووضع حجر الأساس لمسجد النوري ومئذنة الحدباء، مدير ديوان الوقف السني في العراق عبد الله الهميم، بحضور ممثلة منظمة اليونيسكو في العراق لويز هاكستاوزن.

وقال مدير الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان: "المشروع يتضمن الإبقاء على بقايا المئذنة القديمة وبناء أخرى جديدة، مع توسيع في مرافق ملحقات الجامع ببناء منشآت جديدة".



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