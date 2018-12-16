اشتباكات في الحديدة هي الأعنف منذ اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت مدينة الحديدة اشتباكات متقطعة بعد ليلة من المواجهات والغارات في المدينة ومناطق اخرى قريبة منها، تعد هي الاعنف منذ التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار برعاية الامم المتحدة.

من جهته، أعلن مسؤول في قوات الشرعية عن مقتل 22 من الحوثيين وسبعة من الجيش اليمني في الاشتباكات والغارات في المحافظة.

وقال أحد سكان مدينة الحديدة إن المواجهات التي اندلعت مساء السبت كانت "عنيفة" واستخدمت فيها "رشاشات ومدافع و(أسلحة) مضادة طيران". وأضاف "حتى أصوات الطيران لم تتوقف من الليل حتى الفجر".

وأكّد مقيم آخر في المدينة أنّ الحديدة تشهد منذ فجر الاحد اشتباكات متقطعة، وأنّ هناك أصوات "طيران وغارات لا نعرف ماذا تقصف".

واتّهم المصدر المتمردين بشن "هجوم كبير" على موقع للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر، مؤكدا ان القوات الحكومية تمكّنت من صدّه ومن أسر 7 من المتمردين.

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