قرقاش: قطر مستمرة في التحريض

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة(متابعات)



قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، إن قطر مستمرة في الأذى والتحريض، وفي الوقت ذاته تبحث عن صلح. وأضاف أن هذا الموقف يتجاهل معاناة المواطن القطري , وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعاً لمؤامراته وأحلامه.



وذكر قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار، وفي الآن ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)".

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