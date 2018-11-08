الجيش اليمني يسيطر على مداخل الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مداخل الحديدة، إثر معارك عنيفة خاضتها ضد عناصر الميليشيات الحوثية بمساندة مقاتلات التحالف العربي.

أسفرت تلك المواجهات عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري للميليشيات.

إلى ذلك، لقي القياديان في ميليشيات الحوثي محمد عبدالله حميد السقال، ووليد حسن علي الوظاف مصرعيهما في جبهات الساحل الغربي. كما تم أسر القيادي أبو حسين الحاكم أركان "حرب اللواء 25 ميكا " التابع للميليشيات على أيدي قوات الجيش الوطني في الحديدة.

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت حذرت، الأربعاء، من مخططات إرهابية يعد لها الحوثيون في الحددية. وحذر المتحدث باسم الحكومة قائلاً "إن الميليشيات بدأت بتنفيذ خططها الإرهابية نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها، وتضمنت الخطط تفخيخ المباني الحكومية والمقدرات الوطنية كميناء الحديدة، وهناك نوايا إرهابية باستهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتفجير خزان (صافر) العائم برأس عيسى الذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام، ما قد يتسبب بكارثة بيئية واقتصادية لليمن ودول المنطقة".

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