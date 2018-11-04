تعليق الدراسة في مدارس السعودية بسبب أحوال الطقس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (واس)

هطلت مساء أمس السبت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها، في الوقت الذي وجه فيه المدير العام للتعليم بالمحافظة عبدالله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المدارس.

وجاءت توجيهات الثقفي بتعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص، ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية والتشاور مع الجهات المعنية، وما تراه اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة.

في الوقت نفسه، وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتعليق الدراسة بجميع مدارس المنطقة اليوم الأحد، بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة وتواصل هطول الأمطار بغزارة.

وجاء التوجيه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه من توقع استمرار الحالة الجوية، وحرصاً على سلامة الطلاب في مدارس المنطقة والقرى التابعة لها.

من جهته، وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بتعليق الدراسة اليوم الأحد أيضا في جميع مدارس المحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميا "رنية، تربة، الخرمة، المويه، ميسان"، بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المنطقة.

كما أعلنت جامعة الطائف وفروعها بمحافظات الخرمة وتربة ورنية تعليق الدراسة الأحد، للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وبناء على التحذيرات التي صدرت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وعلى صعيد متصل، قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة الأحد في جميع مدارس مكة المكرمة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة وعسفان والشعيبة، ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية والتشاور مع الجهات المعنية.

كما أعلنت جامعة أم القرى بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة واضم تعليق الدراسة بالجامعة، للتقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وما يترتب على ذلك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، أمس الجمعة، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.

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