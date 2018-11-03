حملات اعتقال واسعة لعرب إيران بالأهواز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رصدت منظمةُ العفو الدولية حملةَ قمعٍٍ واعتقالٍ واسعة النطاق على عرب الأهواز، نفذته السلطات الايرانيةُ في محافظة خوزستان، في الأسابيع الأخيرة حسب تقريرٍ للمنظمة.

ونقلت المنظمة عن ناشطين عرب أهوازيين تأكيدهم اعتقال مئةٍ وثمانيةٍ وسبعين شخصًا, مضيفةً أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير, إذْ أفاد ناشطون خارج إيران إلى اعتقال زهاء 600 شخص.

وتأتي موجة الاعتقالات، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية إثر هجوم مسلح على موكب عسكري في مدينة الأهواز الشهر الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا بينهم متفرجون وأصيب فيه أكثر من 60 آخرين.

ووفق المنظمة فمن بين المعتقلين ناشطون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الأقليات, وقد حدثت الاعتقالات في المدن والبلدات والقرى في أنحاء محافظة خوزستان كلها، بما فيها الأحواز، والحميدية، وخرّمشهر (المعروفة لدى العرب الأحوازيين بالمحمّرة)، وشوش.

وقد تسبّبت الاعتقالات الجماعية في إيجاد أجواء من الخوف بين العرب الأهوازيين الذين يواجهون الاضطهاد والتمييز في إيران.

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