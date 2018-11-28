البنتاغون يحذر من العبث بموقع هجوم حلب الكيميائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، روسيا من العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز في مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنها ستحقق في هجوم الغاز المزعوم في حلب، والذي وقع يوم السبت، وأفادت تقارير بأنه أسفر عن إصابة ما يصل إلى 100 شخص.

وقال شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون "نحذر روسيا من مغبة العبث في موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية، كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق في هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة".

واتهمت الولايات المتحدة في أبريل روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية، وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة الميدانية.

وستكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مخولة بتحديد ما إذا كان قد وقع هجوم بأسلحة كيماوية، وكذلك تحديد المسؤول عن شن هذا الهجوم.

وأظهرت تحقيقات سابقة لفريق مشترك من الأمم المتحدة والمنظمة، استخدام قوات النظام السوري لغازي الكلور والسارين عدة مرات خلال الحرب.

ولم تشر أي تقارير رسمية إلى لجوء جماعات أخرى من المعارضة السورية لاستخدام ذخائر سامة محظورة.

وكان مسؤول بقطاع الصحة في حلب قال، إن الضحايا عانوا من صعوبة في التنفس والتهاب في العينين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور، وهو سلاح محظور استخدامه دوليا.

ودعا البنتاغون النظام السوري إلى عدم استخدام "ذرائع كاذبة" لشن ضربات جوية على منطقة عدم التصعيد في إدلب.

وقال روبرتسون "نتواصل على مستويات عليا مع الحكومة الروسية والجيش الروسي لتوضيح أن أي هجوم على إدلب سيمثل تصعيدا طائشا للصراع".

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