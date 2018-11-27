داعش يقتل العشرات في دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل 92 شخصا من قوات سوريا الديموقراطية في هجوم شنه تنظيم داعش ضد مواقعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا. وفشلت قوات سوريا الديموقراطية خلال الأشهر القليلة الماضية في تحقيق تقدم في هذه المنطقة، نتيجة عوامل عدة بينها الطبيعة الصحراوية، وسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن الخلايا النائمة للتنظيم.

وشنّ تنظيم داعش هجوماً واسعاً ضد مواقع قوات سوريا الديموقراطية، قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية. وأسفر الهجوم، وفق المرصد السوري، عن مقتل 92 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "إنها الحصيلة الأكبر لقوات سوريا الديموقراطية في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها" في تشرين الأول/اكتوبر العام 2015. وتدخلت طائرات التحالف الدولي، وفق المرصد، "بشكل محدود جراء الأجواء الضبابية"، وشنت غارات ضد المواقع التي تقدم إليها أفراد داعش.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان قال السبت لفرانس برس إن الغارات "محدودة جراء الطقس".

المزيد: الأسد يجري تعديلا وزاريا يشمل 9 حقائب