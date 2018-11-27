تعديلات وزارية في الحكومة الشرعية في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الاثنين، قرارات جمهورية بتغير عدد من الوزراء في الحكومة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك سعيد. وشملت القرارت تعيين نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيراً للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل.

كما أصدر الرئيس هادي قرارا بتعين سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة وتم تعيين أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

وعيّن الرئيس اليمني، محمد صالح بن عديو محافظا لمحافظة شبوة.

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