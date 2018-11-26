غريفيث يلتقي مسؤولين يمنيين في الرياض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مسؤولون يمنيون للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، التزامهم بالمشاركة في مفاوضات السلام المقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل في السويد.

والتقى غريفيث بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، على أن يلتقي مسؤولين يمنيين آخرين في وقت لاحق.

ووفق وكالة أنباء سبأ التابعة للحكومة الشرعية، تناول اللقاء "سبل تعزيز فرص السلام وترتيبات أي جولة قادمة وموقف الشرعية الداعم لإجرائه".

واستعرض المسؤولان عدداً من القضايا والمواضيع الهامة المرتبطة بعقد الجولة القادمة وتركيزها على جسور بناء الثقة.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيث الرئيس اليمني ووزير خارجيته خالد اليماني، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي سعودي.

تأتي زيارة غريفيث إلى الرياض، بعد زيارة المسؤول الأممي إلى صنعاء الأسبوع الماضي التقى خلالها مسؤولين من المتمردين الحوثيين، كما تفقد الحديدة، المدينة الاستراتيجية التي شهدت تصعيدًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية.

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