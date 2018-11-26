السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بالقاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الإثنين، القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والقاهرة هي ثالث محطة في إطار الجولة العربية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

مصدر الصورة: وكالة أنباء السعودية

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