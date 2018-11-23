اليمن تحذر من دعوات مشبوهة لإثارة الفوضى بالمهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت الحكومة اليمنية من دعوات مشبوهة لاثارة الفوضى في محافظة المهرة شرق اليمن.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن هذه الدعوات هدفها إغراق المحافظة في الفوضى، وتسهيل عمليات التهريب التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بالمحافظة، داعياً الجميع إلى الالتفاف الشعبي حول الحكومة.

وشدد الإيارني، على أن هناك أطراف تسعى لافتعال معوقات ومشاكل في محافظة المهرة، لافتاً إلى أنها تمارس أنشطة مشبوهة، تهدف إلى تشويه دور الحكومة الشرعية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعا الوزير اليمني، الوجهاء ومخاتير وأبناء محافظة المهرة إلى الالتفاف الشعبي حول الحكومة الحالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف: "محافظة المهرة، نالت اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف، من خلال إطلاق البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، وحزمة من المشاريع التنموية.

وفي وقت سابق، خصصت الحكومة اليمنية لمحافظة المهرة ملياري ريال بصورة عاجلة، لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية "لبان"، التي ضربت المحافظة الشهر الماضي، وخلفت أضراراً كبيرة، فيما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطناناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية.

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