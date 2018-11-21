العاهل السعودي يطلق مشاريع في الجوف

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من المشروعات التنموية في منطقة الجوف بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وأطلق الملك سلمان 242 مشروعا بتكلفة 10 مليارات ريال في الجوف وهي مشروعات صحية و بلدية وبيئية وزراعية وأخرى تختص بمنظومات الطاقة والصناعة.

ومشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية بلغت 77 مشروعا بتكلفة 682.870.918 ريالا، ومشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 15 مشروعًا بتكلفة 839.651.974 ريالا ومشروعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بتكلفة 1.857.900.000 ريال، ومشروعات وزارة الإسكان البالغة 11 مشروعاً بتكلفة 1.005.276.438 ريالاً، ومشروعات وزارة التعليم البالغة 82 مشروعاً جامعياً وتعليمياً بتكلفة بلغت 4.205.945.613 ريالاً، ومشروعات منظومة النقل بلغت 22 مشروعاً بتكلفة 1.275.366.882 ريالاً،، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، مشروع المرحلة الأولى «سكاكا - دومة الجندل» بتكلفة إجمالية بلغت 2.100.000.000 ريال وهي ضمن مشروعات الطاقة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان.

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