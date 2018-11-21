الجيش اليمني يحاصر معقل الحوثي ويقطع الإمداد عن صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

استطاعت قواتُ الجيش الوطني اليمني بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية من التقدم نحو مواقع جديدة في محافظة صعدة وكذلك تدمير معسكراً تدريبياً للميليشيات الانقلابية في مديرية القناوص، شمال شرقي مدينة الحديدة، بالتزامن مع استمرار المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في أنحاء متفرقة من المدينة.



قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير مثلث الملاحيط الاستراتيجي بمحور مران غرب صعدة، أقرب الجبهات إلى معقل عبدالملك الحوثي، وبذلك تم إحكام قطع الإمداد على مديرية حيدان وصعدة.

وحررت قواتُ الجيش الوطني اليمني بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.

تحرير هذه المواقع جاء إثر هجوم مباغت شنه الجيشُ على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من أحد عشر آخرين، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها لتطهير الجبال من عناصر الميليشيات واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.

فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية منصة لإطلاق الصواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه مواقع الجيش اليمني في الحديدة، ما أدي لمقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من كسر هجوم للميليشيات الليلة الماضية في المدينة، حيث حاولت التسلل ضمن مجموعات كبيرة باتجاه مواقع للجيش شرق شارع الخمسين وبالقرب من كلية الهندسة، شمال شرقي الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد الحربي، وشوهدت عربات ودراجات نارية استخدمتها الميليشيات في الهجوم، تحترق في شارعي الخمسين، والتسعين وبالقرب من حي سبعة يوليو.

كما أكد سكان محليون أن مدينة الحديدة باتت على وقع دوي الانفجارات الشديدة في الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية، نتيجة استخدام ميليشيات الحوثي للمدفعية بكثافة.

من جانب آخر، وصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيثس إلى صنعاء اليوم في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.

وسيلتقي غريفيثس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي وقياداتٍ أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة بصنعاء وسيناقش معهم إجراءات بناء الثقة وخطتَه للسلام.



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