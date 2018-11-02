داعش يتبنّى الهجوم على حافلة تقلّ أقباطاً في مصر

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على الحافلة التي كانت تقل أقباطا في مصر وكانت متجهة إلى محافظة المنيا ، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص و إصابة آخرين.

من جهة ثانية أوضح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مجهولين هاجموا الحافلة أثناء عودتها من دير الأنبا صموئيل، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وصرح مصدر أمني إن الطريق الرئيسي للدير كان مغلقا نظرا لخطورة موقعه على الظهير الصحراوي، إلى جانب انقطاع شبكة الاتصالات، حيث استخدم الضحايا دروبا فرعيه للوصول إلى الدير.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا مؤخراً عن حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين.

كما هاجم مسلحون إرهابوبين العام الماضي في مايو، حافلات كانت متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

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