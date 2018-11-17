عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

وفاة أكثر من 100 شخص بمخيم الركبان في سوريا خلال شهر واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

أعلن وزير الصحة الروسي، سيرغي جراب تشاك ،عن وفاة أكثر من 100 شخص بمخيم الركبان في سوريا خلال شهر واحد بسبب المرض ونقص الرعاية الطبية.

وفاة أكثر من 100 شخص في مخيم الركبان في سوريا

حالات الوفاة هذه حصلت خلال شهرواحد فقط

المرض ونقص الرعاية الطبية أسباب رئيسية لحالات الوفاة

وزير الصحة الروسي يعلن أن الرعاية شبه معدومة للاجئين

تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية بين اللاجئين في المخيم

الظروف الصعبة تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في المخيم

وزير الصحة الروسي يؤكد أن الوضع في المخيم صعب وكارثي

مساعدات تابعة للأمم المتحدة وصلت المخيم بداية الشهر الجاري

 

اقرأ ايضا:
واشنطن تعلن استمرار بقائها بسوريا لضمان هزيمة داعش

المخاطر كبيرة في سوريا برغم هدوء إدلب

#الاردن #سوريا #اخبار عربية #مخيم الركبان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...