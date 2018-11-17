وفاة أكثر من 100 شخص بمخيم الركبان في سوريا خلال شهر واحد

... قتلى بتفجير في مخيم الركبان على الحدود الأردنية سقط عدد من القتلى والجرحى، بانفجار سيارة مفخخة في سوق بمخيم الركبان للاجئين داخل الأراضي السورية قرب الحدود الأردنية

... توزيع مواد إغاثة وتطعيمات بمخيم الركبان السوري يواصل مسؤولو الأمم المتحدة ومتطوعون من الهلال الأحمر السوري لليوم الثاني على التوالي، إعطاء أطفال تطعيمات وتوزيع مواد إغاثة مطلوبة بصورة ملحة

... جزيرة ملعونة بغاية الروعة تبحث عن مالك! وهي في الواقع عبارة عن جزيرتين صغيرتين على خليج نابولي، جنوب إيطاليا، ويربط بينهما جسر

... نجاة قائد طائرة F16 أردنية بعد سقوطها بنجران السعودية نجا قائد طائرة أف16 أردنية بعد سقوطها، اليوم الجمعة، في نجران بالسعودية بسبب خلل فني، حسب ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية..

... دار الإفتاء المصرية تحارب التطرف بالرسوم المتحركة أعلنت دار الإفتاء المصرية، الخميس، إنشاء وحدةِ فتاوى صوتية قصيرة مصحوبةٍ برسوم متحركة، استمرارا لجهودها الرامية للقضاء على الفكر المتطرف..