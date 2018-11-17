وفاة أكثر من 100 شخص بمخيم الركبان في سوريا خلال شهر واحد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
أعلن وزير الصحة الروسي، سيرغي جراب تشاك ،عن وفاة أكثر من 100 شخص بمخيم الركبان في سوريا خلال شهر واحد بسبب المرض ونقص الرعاية الطبية.
وفاة أكثر من 100 شخص في مخيم الركبان في سوريا
حالات الوفاة هذه حصلت خلال شهرواحد فقط
المرض ونقص الرعاية الطبية أسباب رئيسية لحالات الوفاة
وزير الصحة الروسي يعلن أن الرعاية شبه معدومة للاجئين
تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية بين اللاجئين في المخيم
الظروف الصعبة تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في المخيم
وزير الصحة الروسي يؤكد أن الوضع في المخيم صعب وكارثي
مساعدات تابعة للأمم المتحدة وصلت المخيم بداية الشهر الجاري
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