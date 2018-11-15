واشنطن تعلن استمرار بقائها بسوريا لضمان هزيمة داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بأن قوات بلاده ستبقى في سوريا لهزيمة داعش، مشيراً إلى أن القتال ضد التنظيم سينتهي خلال شهور.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتقد أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد هزيمة داعش، والمعركة البرية النهائية تدور على امتداد نهر الفرات وتقودها قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة أفراد من الجيش الأمريكي".

وتابع جيفري، أن "القتال مستمر ، ونأمل أن ينتهي خلال شهور، وستكون هذه آخر الأراضي التي يحتلها التنظيم بصورة شبه تقليدية".

وأكد على، أن "الهزيمة الدائمة لا تعني مجرد سحق آخر وحدات التنظيم العسكرية التي تحتل الأراض، وإنما ضمان ألا يعاود مسلحوه للظهور من خلال خلايا نائمة في صورة جماعة متمردة".

وعن مستقبل القوات الأمريكية في سوريا، أوضح المبعوث الخاص إلى سوريا، أنها "ستظل موجودة بعد انتصار قوات التحالف على وحدات التنظيم، لضمان ألا يجدد نفسه".

كما طالب جيفري، موسكو بالضغط على النظام السوري للالتزام ببدء العملية السياسية، التي ستضع حداً للحرب في البلاد برعاية أممية، والتي ستبدأ من خلال تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري جديد.



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