مليشيات الحوثي تمنع دخول سفن المساعدات فى الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

قامت مليشيات الحوثي الإيرانية بتعطيل ومنع تفريغ السفن المحملة بمساعدات إنسانية في ميناء الحديدة، فيما حمل تحالف دعم الشرعية مليشيا الحوثي مسئولية تلك الأعمال التي تعكس عدم إهتمام الإنقلابيين بالوضع الإنساني للشعب اليمني.

- التحالف الذي تقوده السعودية قال إن الميليشيات الانقلابية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 5 سفن في ميناء الحديدة، وسفينة في ميناء الصليف

- كشف التحالف عن وجود 5 سفن قرب ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، تنتطر دخوله لكنها لا تتمكن بسبب الرفض الحوثي.

- في نفس الوقت قام التحالف بإصدار 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية، لمساعدة السكان المحتاجين في عدد من مناطق اليمن.

- اعتبر التحالف أن تعطيل ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول السفن للموانئ وتفريغ الحمولة، يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني.

- من جهتها، رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته الميليشيات باتجاه ميناء الحديدة الأربعاء.

- وأطلق الحوثيون الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفين ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمهم المتلاحقة داخل المدينة.

- كذلك يأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بسبب سقوط أعداد كبيرة من عناصرهم في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل وأسير على يد عناصر المقاومة اليمنية وكمحاولة لكسب إنتصارات معنوية.

- فيما أكدت الرئاسة اليمنية أن معركة اليمنيين لتحرير الحديدة أمر لم يعد منه مفر، سلماً أم حرباً، وجددت دعمها لكل الجهود المبذولة لعقد جولة مشاورات سلام جادة، والوصول إلى سلام مستدام.

- وأفادت الحكومة في بيان صادر عن اجتماعها الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الخناق يضيق على الميليشيات يومياً، وتشهد انهياراً متسارعاً في صفوفها.

- فيما أكدت "ألوية العمالقة" أن الميليشيات الحوثية تعمل على تخزين ما تبقى لها من أسلحة في المؤسسات العامة والمصانع والمرافق الحكومية ومنازل المواطنين.

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