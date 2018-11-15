الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات السعودية في قضية خاشقجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، والتي جرت اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل الصّحافيّ جمال خاشقجي.

وإذ ثمن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، فإن ذلك إنما يؤكد على ان المملكة العربية السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن ما توصلت اليه النيابة العامة السعودية من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي "خاشقجي" يُفصِح عن المتابعةِ المستمرةِ والجادة من المؤسسات السعودية حرصا على سلامة مواطنيها وعلى إِطْلَاعِ الرَّأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقةِ بالقضية.

وإذ تجدد دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد ايضا على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية او محاولات للتدويل او مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

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