إشادة عربية بالإجراءات القضائية السعودية

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية، والمتعلقة بالتحقيقات الخاصة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها الخميس، أنّ الإجراءات السعودية المتخذة في القضية تدلل على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل، واتخاذ هذه السلطات إجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن.

وقالت الأمانة العامة إنّ هناك جدية فيما أعلنته النيابة العامة السعودية بشأن التحقيقات في القضية.



وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، أعلن الخميس في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، إن تهم بالقتل وجهت لـ5 أشخاص في القضية من بين 21 متهم.

وقالت النيابة إنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته.

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