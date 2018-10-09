دحر القاعدة في شبوة بدعم إماراتي

أخبار الآن | دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت قوات النخبة الشبوانية بدعم إماراتي كبير، من دحر تنظيم القاعدة في محافظة شبوة واعادت الأمن والامان لمديرياتها الـ 16 عبر العديد من العمليات التي خاضتها في مديريات المحافظة التي كانت معقلاً للتنظيمات الارهابية ، كان آخرها عملية خورة التابعة لمديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة وأسفرت العملية عن تحقيق أهدافها بالكامل وقتل أمير التنظيم الإرهابي «نايف طرموم الدياني» .

وأشار المقدم وجدي باعوم الخليفي قائد محور الشهداء وعملية خورة، أنه تم استهداف أوكاراً لتنظيم القاعدة في المنطقة بعد أن زادت أنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة خورة، واتخاذهم لها وكراً ومكان تجمع من شتى المحافظات.

وأضاف «داهمت قواتنا وبدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعض الأوكار والمنازل التي تتواجد فيها قيادات لتنظيم القاعدة، وتمكنت قوات النخبة من قتل القيادي الميداني للتنظيم نايف طرموم الدياني، كما تم العثور خلال المداهمة على أسلحة وذخائر متنوعة وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وغيرها.

وأكد باعوم أن المهمة انتهت بنجاح تام، وتم تطهير خورة من الجماعات الإرهابية

كما داهمت قوات النخبة معسكراً للتنظيم في أحد الأودية النائية في أعالي منطقة خورة تمكنت فيها من تدمير معسكر للتنظيم يتخذ منه مكاناً للتدريب والاختباء من قوات النخبة، مستغلاً صعوبة التضاريس وبعد الوادي عن التجمعات السكانية، وقربه من محافظة البيضاء التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، وقد تم السيطرة على المعسكر بالكامل وتدميره وقتل أكثر من عشرة إرهابيين منهم القيادي أبو القعقاع العولقي.

تعد قوات النخبة الشبوانية من أنجح وأفضل القوات العسكرية بالمحافظة وأشرف على بنائها وتدريبها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم قوات نوعية متخصصة بمكافحة الإرهاب ومسلحة بأسلحة نوعية، أثمرت تحقيق انتصارات ملموسة ضمن جهود قوات التحالف بمكافحة الإرهاب باليمن.

وبدأت قوات النخبة الشبوانية بدعم وإسناد القوات المسلحة الإماراتية عملياتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية بمحافظة شبوة من سواحل بير علي ومديرية رضوم التي كانت التنظيمات الإرهابية تتخذها معقلاً لها، لتتواصل العمليات العسكرية تباعاً وتنجح في تطهير أكثر المديريات.

مصدر الصورة: البيان

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