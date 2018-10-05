ميليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تَعرض مخيم بني جابر في مديرية الخوخة في الحديدة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الى سقوط ثلاث قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي عشوائيا ما أدى الى اصابة عدد كبير من نازحي المخيم بجروح .



وندد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان بالجريمة الإنسانية البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية الحوثية في هذا المخيم والتي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي التي تطلقها.

وأدى سقوط القذائف على مخيم بني جابر في مديرية الخوخة الى إصابات خطرة في حين لا يزال مركز الملك سلمان يتابع التطورات مع السلطة المحلية اليمنية.



وأهاب المركز بالأمم المتحدة ومنظماتها للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان، وتكررت هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها، وإعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.



كما دعا المركز الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله فسادا.





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