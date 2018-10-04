استقالات جديدة في حزب حركة نداء التونسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن أربعةُ نوابٍ من حزب حركةِ نداء تونس الحاكم، استقالتهم من الحزب الذي يشهد حالةَ تفككٍ كبيرة.



وانضم النواب الأربعة إلى العشرات من النواب المستقيلين في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بنداءِ تونس، واحتج النواب في بيانٍ لهم على طريقة تسيير الحزب، كما لفتوا إلى ضعف حظوظه في تصدر المشهد السياسي، مقارنة بما أفرزته انتخابات عام 2014 الأخيرة.



وفقد الحزب حتى الآن أكثر من نصف مقاعده لينزلق من 86 مقعداً حينما فاز بانتخابات 2014 إلى 39 مقعداً اليوم، ويتراجع بذلك إلى المركز الثالث في البرلمان.

وتلقى نداء تونس ضربة جديدة مع إيقاف السلطات الأمنية المستشار السياسي بالحزب برهان بسيس، أحد الوجوه السياسية التي عرفت بولائها للرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في انتفاضة 2011.

وتتمتع الحكومة الآن بالأغلبية المطلوبة في البرلمان للاستمرار في مهامها، في ظل دعمها من قبل الشريك في الائتلاف الحكومي حزب حركة النهضة الإسلامية التي تتمتع بالأغلبية إلى جانب "الائتلاف الوطني" الثاني في البرلمان.

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