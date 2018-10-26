نتانياهو يزور سلطنة عمان ويلتقي السلطان قابوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم، زيارة إلى سلطنة عمان هي الأولى من نوعها، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد.

وأصدر الزعيمان بيانا مشتركا قالا فيه إن الجانبين ناقشا سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وناقشا عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

يذكر أن سلطنة عُمان لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وأن هذه الزيارة تعد الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي لعُمان، فقد سبق أن زارها عام 1994 إسحاق رابين.

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